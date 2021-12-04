Москва, , 10:53 — REGNUM Новая транспортная стратегия России не предполагает никаких ограничений использования личных авто, сообщили 4 декабря представители Министерства транспорта РФ РИА Новости.

Минтранс Humanitas2016

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новая транспортная стратегия России до 2035 года предусматривает ряд мер для снижения уровня выбросов загрязняющих веществ. Среди этих мер отмечалась возможность ограничения использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто», — сообщили в Минтрансе.

В министерстве объяснили, что предусмотренные новой стратегией мероприятия направлены на последовательное развитие всех видов транспорта. Эти действия должны повысить мобильность и качество жизни граждан.

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