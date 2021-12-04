Москва, , 10:51 — REGNUM «Дачной амнистией» воспользовались более 14 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Вообще, термин «дачная амнистия» не правовой, скорее, журналистский. Амнистия — это когда прощают кого-то, здесь же граждане совсем не виноваты в том, что государство меняет правила поведения, скорее, государство говорит: это наша общая проблема, и мы вам предлагаем упрощённый порядок оформления своих прав на потребительскую недвижимость, если вы захотите, можете воспользоваться, а государство ваши права будет защищать». — рассуждает Крашенинников.

Он напомнил, что с 2006 года, когда была объявлена первая «дачная амнистия», то есть прошло уже 15 лет, ей воспользовалось более 14 млн граждан.

Прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать «дачную амнистию» бессрочной.

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