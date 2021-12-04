Красноярск, 4 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки подтверждено 711 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных случаев за весь период пандемии достигло 155 569, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост больных зафиксирован в городах Красноярск (+178), Ачинск (+53), Норильск (+30) и Канск (+24).

По состоянию на 4 декабря, под медицинским наблюдением на дому находится 55 139 людей, контактировавших с больными. За последние сутки взято под наблюдение 4 109 человек.

«Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 356. Проведено тестов на коронавирус всего 4 355 847, из них за последние сутки 15 055», — добавили в управлении.