Москва, 4 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены небольшим объемом средств федерального бюджета страны на дополнительное образование детей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Творческие кружки

«Речь идёт о дополнительном образовании, той самой кружковой работе, на которую сейчас правительство выделяет 22 млрд рублей. Мы подсчитали, что если это поделить на всех детей в возрасте от 5 до 18 лет, а их 20 млн, то на ребёнка получается 1100 рублей в год, то есть 91 рубль на одного ребёнка в месяц. Ну разве можно?» — отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Ранее при работе над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы Госдума отклонила поправку, предполагающую выделение 600 млрд рублей на дополнительное образование детей.

Читайте также:В школах России появятся внеучебные курсы