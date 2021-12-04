Барнаул, , 09:45 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) готовятся рассмотреть правительственные законопроекты о QR-кодах и решить, стоит ли признавать их принятие целесообразным.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Позиции КПРФ и СРЗП по этому вопросу ясны — они против. Аргументы — без комплексных изменений в сфере медицины они бесполезны. Нужны массовое бесплатное ПЦР-тестирование, обследование перед вакцинацией, выявление противопоказания и многое другое. ЕР предсказуемо поддержит проект.

При этом партия смешивает в одну кучу QR-коды и вакцинацию: всех противников кодов записывают в антиваксеры и обвиняют в распространении ковида. Позиция ЛДПР пока не определена, ждут указаний Вольфовича. Так что пока 50/50.

В этой ситуации решающим станут четыре голоса от «Коммунистов России». С одной стороны — они хайпуют на активаксерской теме. С другой — не для того их тащили в АКЗС, чтобы они там голосовали как попало. Так что скоро Гюльчатай придётся открыть личико. Осталась неделька», — пишет телеграм-канал «Алтайские крайности».

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав алтайского парламента был избран осенью 2021 года. По итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили «единороссов» абсолютного большинства.

Пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря.

Депутаты АКЗС отложили вопрос до 10 декабря, в этот день они проведут опросное голосование.

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