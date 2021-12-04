Челябинск, 4 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Челябинской области 3 декабря обнаружили ещё 642 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего в регионе зафиксировали уже 131 176 случаев заражения. Выздоровели 114 560 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 10 046 человек. Скончались от этой болезни ещё 290 граждан.