Элиста, 4 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Калмыкии в течение дня 4 декабря ожидаются дожди. В утренние часы синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

ИА REGNUM Погода

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По данным Калмыцкого гидрометцентра, в регионе ожидается переменная облачность, днём в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, местами опустится туман. Ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, днём усилится до 13 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +7…12 градусов.