Улан-Удэ, 4 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Бурятии с начала пандемии коронавируса подтверждено 70 700 случаев инфицирования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировали 233 новых носителя.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 178 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 63 990 человек, в том числе 232 за последние сутки. В списке контактных лиц, по данным на 4 декабря, числятся 13 216 жителей.