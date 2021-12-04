Дубай, ОАЭ, , 09:52 — REGNUM Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил с речью на торжественной церемонии открытия Национального дня России на Всемирной универсальной выставке «Expo-2020» в Дубае. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мишустин поблагодарил руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Дубая за «тёплый и радушный» приём и подчеркнул большое значение выставки для укрепления дружбы между государствами, в также международного сотрудничества на благо общего светлого будущего. Он также напомнил собравшимся о том что Россия подала заявку на проведение в Москве «Expo-2030».

Как сообщалось, 3 декабря Мишустин прибыл в ОАЭ для участия в выставке «Expo-2020».

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин на два дня прибыл в Дубай