Кызыл, 4 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявлено 25 новых носителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Из 58 заболевших мужчин — 21, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 16, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала 2021 года достигло 16 073.

Лечатся в ковидных стационарах Кызыла 348 пациентов, из которых 37 детей и 13 беременных женщин. Состояние 76 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда, по данным на 4 декабря, составляет 68,2%. Амбулаторное лечение проходит ещё 176 человек.