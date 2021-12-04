Порт-Морсби, , 08:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Тихом океане — в районе Папуа — Новой Гвинеи, передает 4 декабря Геологическая служба США.

При этом отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 184 км восточнее города Кандриана, а очаг — на глубине 10 км.

2 декабря землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в районе Соломоновых островов в Тихом океане. Эпицентр — в 66,8 км восточнее города Киракира, очаг — на глубине 40 км.

Угроза цунами не объявлялась.