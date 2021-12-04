* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:28 — REGNUM Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада издал указ о «правах женщин». Лидер Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручил министерствам, религиоведам и старейшинам племен выполнять его положения, чтобы «гарантировать права женщин».

После прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отменили законы о правах женщин, закрепленные в конституции и в решениях предыдущего парламента.

Официальные лица Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркивают, что права женщин будут соблюдаться «в соответствии с законами ислама».

В указе лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не упоминаются образование, занятость и запрещение харрасмента в отношении женщин, которые являются одними из основных требований международного сообщества к признанию правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Указ, состоящий из шести статей, посвящен вопросам брака, семьи и права наследования женщинами, а в некоторых случаях осуждает непристойность содержания некоторых культурных традиций.

В первый статье утверждается, что «при вступлении в брак, необходимо согласие девушки, достигшей совершеннолетнего возраста (согласие не должно являться результатом шантажа, принуждения и финансового расчета).

«Никто не имеет права принудить женщину к вступлению в брак».

Вступление в брак несовершеннолетних девочек с мужчинами гораздо старше себя, признаваемое незаконным в течение последних двух десятилетий, — обычное явление в сельской местности.

В статье 2 говорится, что «женщина не является чьей-либо собственностью, она свободна и священна, и никто не может отдать ее в обмен на (плохой) мир».

В некоторых районах проживания племен в Афганистане существует давняя традиция, согласно которой девочек дарят в обмен на мир между семьями или племенами; они зачастую подвергаются жестокому обращению и пыткам.

В статье 3 говорится, что «после смерти мужа, по истечении срока, установленного шариатом (четыре месяца и десять дней или по разрешению от бремени), ни брат мужа, ни кто-либо другой не имеет права принудить вдову к вступлению в брак». Вдова имеет полное право вступать в брак и определять свою судьбу согласно своей физиологической принадлежности (полу) и в целях предотвращения каких-либо спекуляций.

Эта часть указа лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противоречит распространенной в некоторых частях Афганистана традиции, согласно которой женщина выходит замуж за брата своего мужа или других родственников.

В статье 4 говорится, что «получение приданого от нового мужа является правом вдовы, установленным шариатом».

В статье 5 говорится, что «женщина имеет право наследования и фиксированную долю в собственности умершего мужа, детей, отца и других родственников, и никто не может лишить ее этого права».

Во многих частях Афганистана женщины лишены права наследования, особенно на землю и собственность.

В статье 6 говорится, что «лицо, имеющее несколько жен, обязано предоставить права всем женам в соответствии с постановлениями шариата и установить между ними справедливые отношения».

Указ лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнародован в тот момент, когда большинству девочек старше шестого класса не разрешают ходить в школу в Афганистане с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, а многие женщины потеряли работу и доход.

Ахунзада призвал министерства и ведомства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к действиям по претворению в жизнь настоящего указа.

В указе говорится, что Министерству по делам хаджа и пожертвований поручено заниматься правами женщин; привлекать улемов (богословов) «чтобы люди осознали, что женщины не должны подвергаться притеснениям, и что отказ женщинам в их правах вызовет недовольство, гнев и ниспослание наказаний со стороны Всемогущего Бога».

Министерство информации и культуры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также должно публиковать материалы о правах женщин.

Лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также призвал Верховный суд дать указание всем судам «принципиально рассматривать петиции женщин, особенно о правах вдов и их притеснении».

Губернаторам и чиновникам на местах также предписано выполнять положения указа.