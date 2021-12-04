Канберра, 26 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Теннисист Дилан Олкотт был выбран в качестве австралийца 2022 года, став первым человеком с инвалидностью, получившим признание. Яростный борец за права людей с ограниченными возможностями, в 2021 году Олкотт стал первым теннисистом в истории, выигравшим «Золотой шлем» — все четыре титула Большого шлема плюс золотую медаль Паралимпийских игр в том же году, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Одноименный фонд имени Олкотта стремится устранить любые барьеры для людей с ограниченными возможностями, стремящихся заниматься спортом и получать образование. Фонд направлен на предоставление финансирования и различных грантов.

«Раньше я ненавидел свою инвалидность. Я так ее ненавидел. Я ненавидел быть другим и, знаете, я не хотел больше оставаться на этом свете», — признался спортсмен в ходе своей речи, когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вручил ему награду в Канберре.

Теперь Олкотт, как рассказал он сам, принимает себя таким, какой он есть. Он также хочет, чтобы каждый из 4,5 миллионов австралийцев с особыми потребностями преодолевал все трудности и шел к своей цели.