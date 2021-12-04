Бразилиа, , 06:36 — REGNUM Поиск и изучение площадок для строительства четвёртой в стране АЭС начали власти Бразилии. Об этом 3 декабря сообщил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бенту Албукерке в интервью CNN.

АЭС

Албукерке уточнил, что правительство Бразилии совместно с государственной электроэнергетической корпорацией Eletrobras начали исследовать потенциальные площадки для строительства АЭС. Одной из таких площадок является штат Рио-де-Жанейро, где в настоящее время идёт строительство АЭС «Ангра-3».

Также рассматриваются площадки в штате и Эспириту-Санту, а также в северо-восточном Пернамбуку. Албукерке пояснил, что площадка в Рио-де-Жанейро является самым серьёзным претендентом на строительство АЭС.

«У Рио привилегированное положение с точки зрения географии, поскольку находится на юго-востоке страны, но ещё и потому, что обладает потенциалом в энергетике. Не только в плане добычи нефти и газа, но и в плане генерации атомной энергии, а ещё благодаря своему промышленному парку», — отметил Албукерке.

К строительству четвёртой АЭС в Бразилии предполагается приступить раньше, чем будет сдан в эксплуатацию строящийся третий энергоблок АЭС «Ангра-3».

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