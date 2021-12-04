Астана, 4 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Атомная электростанция в Казахстане будет построена в Казахстане в любом случае. Об этом заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев в фильме «Казах. История золотого человека», одну из серий которого 3 декабря показали телеканалы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Фильм основан на интервью, которое экс-глава государства дал ранее американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Назарбаев отметил, что необходимость возведения АЭС связана с будущим дефицитом электроэнергии в Казахстане. Он также сообщил, что свои услуги по строительству объекта предлагают Россия, Япония, Южная Корея и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что настало время предметно рассмотреть вопрос о строительстве атомной электростанции в республике.