Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Минфин США в рамках намеченного на 9−10 декабря так называемого «Саммита за демократию», планирует ввести ряд новых санкций в отношении лиц, которых считает причастными к подрыву демократии, нарушениям прав человека и коррупции. Об этом со ссылкой на представителя ведомства 3 декабря сообщает агентство Reuters.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Имена персон, которых американцы хотят подвергнуть санкциям и детали очередного «наказания» не разглашаются.

Напомним, что в списке из 110 стран, приглашённых участвовать в организованном президентом США Джо Байденом «Саммите за демократию», отсутствуют, в частности, Россия и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил, что западные страны продолжают выстраивать порядок ведения международных дел, альтернативный тому, который сформировался по итогам Второй мировой войны.

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