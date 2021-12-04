Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН временно разрешил вдове и двум детям бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи«в качестве гуманитарного исключения» совершать поездки за пределы Омана, где они ранее получили политическое убежище. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба всемирной организации.

Za-kaddafi.org Айша Каддафи

Бывшая жена Каддафи Сафия Фаркаш, дочь Аиша и старший сын Мухаммед решением Совбеза ООН получили право выезжать из Омана в течение полугода — до 31 мая 2022 года.

пресс-служба ООН «Таким образом, указанные лица имеют право совершать поездки в гуманитарных целях в указанный период».

Отмечается, что при временном снятии ограничения на поездки «указанные лица обязаны будут предоставлять информацию о них… за месяц до и в течение месяца после поездки». А Совбез ООН в зависимости от выполнения этих условий может «продлить или вновь ввести (гуманитарное) исключение».

В июне вдове и детям Каддафи на срок до 30 ноября уже снимались ограничения на поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, суд ливийского города Себха вынес постановление вернуть сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи в список кандидатов на выборах президента Ливии.