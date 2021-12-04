Минск, 4 декабря, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что дальнейшее санкционное давление на его страну может привести к потере государственности. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

МИД Белоруссии Владимир Макей

«Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться», — сказал он.

По словам Макея, власти Белоруссии сделают всё возможное, чтобы избежать такого развития событий, но если экономическое давление продолжится, то Евросоюз навсегда лишится одного из партнёров.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в Минске не оставят без ответа новые санкции, которые ввели Евросоюз и США.