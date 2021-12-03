Москва, 4 декабря, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ удовлетворено подтверждением агентством Fitch суверенного кредитного рейтинга России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Антон Силуанов «Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне BBB со стабильным прогнозом».

Он отметил, что своё решение американское рейтинговое агентство объясняет наиболее низким уровнем государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, ростом уровня фискальных резервов и надёжную макроэкономическую конструкцию, которую выстроили правительство РФ и Банк России.

Антон Силуанов «Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».

Как сообщало ИА REGNUM, международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB».