Париж, , 02:11 — REGNUM В общей сложности 40 тонн гуманитарной помощи были доставлены Францией и Катаром в Афганистан, 3 декабря говорится в совместном заявлении французского и катарского министерств иностранных дел.

Афганистан

В составе груза в республику поступило медоборудование, продукты питания и зимние вещи. Для доставки гумпомощи задействовали военно-транспортный самолет Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили в Афганистан 36 тонн гуманитарного груза. Они также вывезли из республики граждан России, Киргизии и афганских студентов, которые обучаются в российских вузах.

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