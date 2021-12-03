Гори, Грузия, 4 декабря, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могут в самое ближайшее время вновь отправить в тюрьму, сообщает 3 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Эту информацию подтвердили источники в пенитенциарной службе и в горийском госпитале, но они не назвали конкретной даты. Министр юстиции Рати Брегадзе рассказал сегодня о переводе Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение. Он сказал, что Михаила Саакашвили отправят обратно в тюрьму № 12 города Рустави, но когда это произойдет, неизвестно. Министр заявил, что Саакашвили будет переведён в тюрьму только после получения разрешения от врачей.

Напомним, что объявившего в тюрьме голодовку Михаила Саакашвили 19 ноября перевели в военный госпиталь министерства обороны.