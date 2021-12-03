Гори, Грузия, 4 декабря, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Члены государственного врачебного консилиума, посетившие 3 декабря Михаила Саакашвили в горийском госпитале, считают, что здоровью бывшего президента ничего не угрожает, сообщает грузинский телеканал «Формула».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Как сообщила журналистам член консилиума Нино Шарашенидзе, Саакашвили периодически испытывает слабость, но состояние его здоровья стабильное.

«Общий терапевтический статус стабилен, периодически у него наблюдается общая слабость, которая становится особенно заметной после его эмоциональной или физической активности. Вчера также был эпизод повышения кровяного давления, которое очень скоро было отрегулировано. Он принимает пищу в соответствии со своим режимом питания. По определённым лабораторным показателям ему всё еще требуется принимать лекарства, и он эти лекарства принимает», — сказала Шарашенидзе.

Консилиум посчитал, что состояние здоровья Саакашвили улучшилось настолько, что бывший президент больше не нуждается в ежедневном визите врачей, и консилиум будет приезжать к нему в госпиталь только один раз в пять дней.

Напомним, что арестованный грузинскими властями Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку протеста, которая по его словам и словам его сторонников якобы продолжалась целых 50 дней.