Тирасполь, , 00:26 — REGNUM Слова Джона Болтона отражают мнение русофобов и ястребов в американском истеблишменте, но его заявления могут быть даже полезными для России. Об этом заявил 4 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Джон Болтон Gage Skidmore

«Болтон — лицо неофициальное. За излишнюю ретивость на внешнеполитическом направлении его вынужден был уволить еще Трамп», — заявил эксперт.

«Мнение Болтона — это, конечно, не пустой звук, а отражение русофобских взглядов части американской элиты», — отметил Шорников.

«Думаю, такие вещи надо популяризировать среди восточноевропейских сателлитов США, показывая, что слабеющая Америка в своих планах рассматривает их не более чем «пушечное мясо» и плацдарм для давления на Россию» — заключил политолог.

Напомним, что в своём интервью бывший советник Дональда Трампа высказался за разжигание конфликтов по всему постсоветскому пространству с целью сдерживания России, а Приднестровье призвал уничтожить как «искусственную сущность».