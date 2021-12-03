Канберра, 3 декабря, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Военно-морские силы Австралии страны переживают максимальный рост, какого не наблюдалось со времен Второй мировой войны, заявил командующий ВМС Австралии вице-адмирал Майкл Нунан, выступая перед выпускниками Королевского военно-морского колледжа Австралии.

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По его словам, австралийский военный флот становится боеспособным и профессиональным, чем когда-либо.

«Вам предстоит служить на атомных подводных лодках», — заявил выпускникам Нунан.

Отмечено, что это первый выпуск военно-морского учебного заведения после соглашения о военном альянсе AUKUS между США, Британией и Австралией, в рамках которого австралийские ВМС закупят у США восемь атомных подводных лодок.

По данным СМИ, с 2014 года в составе ВМС Австралии несли службу менее 500 подводников, а на сегодняшний день их число удвоилось. Командование ВМС страны намерено увеличивать их численность и далее.