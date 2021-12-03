Салехард, 3 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В Ноябрьске (ЯНАО) разбираются в истории с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Ямал 1».

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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В отношении подозреваемых ведутся необходимые следственные действия, возбуждено уголовное дело, отметили в Ноябрьской городской больнице.

«По данному факту компетентными органами проводится комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств возможной фальсификации сертификатов вакцинации, по их результатам будет дана объективная и всесторонняя юридическая оценка, в том числе действию лиц, которые воспользовались незаконной «услугой» и получили сертификаты», — прокомментировали инцидент в горбольнице Ноябрьска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане задержан работник одной из поликлиник, которого подозревают в том, что он за взятки вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID-19.