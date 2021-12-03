Берлин, 3 декабря, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Сегодня, в Берлине на стадионе «Ан дер Альтер Ферстерай» футбольный клуб «Унион» в матче-открытии 14-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Ред Булл Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Унион»: Андреас Луте, Марвин Фридрих, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Рани Хедира, Джулиан Райерсон, Гриша Премель, Нико Гиссельманн, Шералдо Беккер, Макс Крузе, Тайво Авоньи.

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Лукас Клостерманн, Анхелиньо, Йошко Гвардиол, Норди Мукиэле, Тайлер Адамс, Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку, Доминик Шобослаи, Бенджамин Хернихс, Андре Силва.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл Лейпцигу» из-за травм не смогут помочь Марсел Халштенберг, Марсело Сараччи, Юссуф Поульсен и Дани Ольмо. Защитник «быков» Вилли Орбан сдал положительный тест на коронавирус.