Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Запрет на экспорт древесины, который вводится с 1 января 2022 года, не окажет негативного влияния на лесопромышленный комплекс Архангельской области, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.

Patrick Mackie Кругляк

«Запрет на экспорт необработанной и грубообработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород не окажет негативного влияния на лесопромышленный комплекс Архангельской области. Практически весь объем заготавливаемой в области древесины поступает для переработки на местные перерабатывающие предприятия, а выпускаемые ими пиломатериалы имеют транспортную влажность ниже 22 процентов. За последние годы достигнут устойчивый рост производства продукции именно глубокой переработки древесины», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на вывоз кругляка из России за границу коснется деятельности порядка 4 тысяч организаций.