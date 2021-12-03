Москва, 3 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Четыре физических лица включены Минюстом РФ в список иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщили 3 декабря в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Пятый элемент» реж Люк Бессон. 1997. Франция Длинный список

Кроме того, ведомство добавило в список некоммерческих организаций, выполняющих в России функции иностранного агента, Ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин.Армия.Право» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, 26 ноября Минюст РФ дополнил реестр СМИ-иноагентов организацией «Нобелевский призыв» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и одним физическом лицом.