Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 3 декабря, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify поделился статистикой самых популярных исполнителей года, список которых второй год подряд возглавил рэпер Bad Bunny. Во внимание был взят период с 1 января по 27 ноября 2021 года, информирует NME.

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Песни пуэрториканского исполнителя были прослушаны в общей сложности 9,1 миллиарда раз по сравнению с 8,3 миллиардами в 2020 году. За ним в списке лучших следуют Тейлор Свифт, Drake, Джастин Бибер и BTS, замкнувшие пятерку самых популярных исполнителей. Несмотря на мировую популярность Bad Bunny, в Великобритании он пользуется меньшей популярностью. Drake занял первое место в Соединенном Королевстве среди самых прослушиваемых исполнителей.

Тем не менее самая популярная песня («Drivers License», 1,1 миллиарда прослушиваний) и альбом («Sour») платформы были записаны на имя Оливии Родриго. Ее песня «Good 4 U» стала лучшим треком Великобритании в 2021 году.