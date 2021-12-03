Волгоград, 3 декабря, 2021, 21:32 — ИА Регнум. В Вологодской области растет число зараженных коронавирусом среди детей — только за последние сутки выявили у 97 несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Две недели назад за сутки заболели 52 ребенка, еще неделей раньше — 32. То есть динамика очень высокая. Постепенно снижается (общее — ред.) количество заболевших. Но немного пугает цифра по детям», — сказал замгубернатора Виталий Тушинов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Вологодской области от ковида скончались пятеро детей.