Нью-Йорк, США, , 21:22 — REGNUM На дальнейших переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном нужно проявить больше желания договориться, прийти к результату, сообщил 3 декабря представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Граффити в Тегеране. Иран Desmond Kavanagh

Транслируя позицию Генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу прошедшего в Вене VII раунда переговоров по ядерной сделке с Ираном, Дюжаррик призвал всех участников процесса (прежде всего — США и Иран) «удвоить усилия, чтобы выйти на реализацию этих договорённостей».

Он отметил, что торопиться с выводами о результативности переговоров, тем более с негативными, не стоит.

Добавим, что переговоры в Вене закончились сегодня, 3 декабря. Работу по возвращению к прежнему формату договорённости, то есть с участием США, решено продолжать.

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