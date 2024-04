Лос-Анджелес, США, 3 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Неизданная музыка американского рэпера 2Pac, а также фотографии покойного рэпера были выставлены на аукцион по ожидаемой цене продажи до 1 миллиона долларов. Об этом информирует портал NME.

$amii Тупак Шакур

Документы, хранящиеся на жестком диске, принадлежащем старому телохранителю и другу Тупака Шакура, Фрэнку Александеру, были выставлены на аукцион Gotta Have Rock and Roll. Желающие могут подать заявку начиная с 10 000 долларов.

По словам аукционистов, жесткий диск объемом 83 ГБ содержит неизданный контент рэпера, включая музыку, фотографии и видео. Gotta Have Rock and Roll ожидает, что товар будет продан за стоимость от 600 000 долларов до 1,2 миллиона долларов. «На жестком диске хранится 35-секундный клип для так и не выпущенной песни Тупака», — говорится в описании лота. «Фотографии и видео переносят вас прямо в жизнь Тупака второй половины 90-х и являются самой ценной информацией, которая существует о нем».

Песня, о которой идет речь, является невыпущенной версией «Letz Get It On (Ready 2 Rumble)», которая была исполнена на поединке Майка Тайсона с Брюсом Селдоном, в котором 2Pac участвовал в качестве специального гостя до того, как он был убит 13 сентября 1996 года.