В Коми ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Сыктывкар, 3 декабря, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Коми введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции среди лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление о подписала главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.
Дарья Драй ИА REGNUM
Пожилые люди в защитных масках
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По данным управления Роспотребнадзора, ситуация по COVID-19 сохраняется неблагополучной, наиболее высокие значения показателей заболеваемости отмечаются в старших возрастных группах населения, которые увеличились с 42-ой недели года более, чем на 10%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми продлили сроки обязательной ковид-вакцинации до 1 февраля.