Берлин, 3 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Пресекайте нарушения правила 2G вместо того, чтобы указывать на неправильную парковку: министры внутренних дел федеральных земель Германии хотят использовать значительно больше полицейских сил для проверки соблюдения правил по сдерживанию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря.

Исчерпывающие правила 2G, ограничения на контакты для непривитых людей, требование по ношению масок во многих местах: федеральное правительство и правительства федеральных земель вновь значительно ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Теперь мониторинг будет обеспечиваться большим числом полицейских.

Соответственно, министры внутренних дел федеральных земель согласились с тем, что полиция Германии должна сосредоточиться на обеспечении соблюдения правил. Об этом заявили министры внутренних дел Баварии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберга по окончании совместной конференции.

«Теперь полиция должна расставить новый приоритет. Контроль за нарушениями правил дорожного движения имеет второстепенное значение», — заявили на конференции.

По мнению немецких властей, из-за строгих ограничений на проведение крупных мероприятий количество часов работы полиции будет значительно сокращено. Кроме того, будут привлечены дополнительные силы в целях мониторинга районов и борьбы с пандемией.