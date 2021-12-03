Москва, 3 декабря, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В пятницу, 3 декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ обсудили вопросы устойчивого развития бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерства. Это стало главными темами итогового заседания Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 2021 году.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поблагодарил представителей бизнеса за неравнодушие: «Почти 10 тысяч компаний приняли участие в акции #МЫВМЕСТЕ, более 6,5 млн человек получили помощь. Значение в этом имела не только материальная сторона. Для людей зачастую важнее моральное понимание, что ты не один — есть люди, которые тебе помогут. Это важнее денег».

Сергей Кириенко отметил, что в 2013 волонтерство охватывало только 3% процента населения, а уже сегодня этот показатель преодолел 15%. Кроме того, в период пандемии некоммерческие организации и бизнес показали себя полноценными партнерами для государства и общества.

«Социальная ответственность бизнеса формирует соответствующую атмосферу и ценности, сказывается на результате компании, удовлетворенности людей, ощущении счастья и комфорта. Работа по проектам социальной ответственности очень важна для людей, страны, не менее важна для самих компаний», — считает первый заместитель руководителя Администрации президента.

Осенью 2021 года Торгово-промышленная палата Российской Федерации разработала систему показателей и провела внутренний аудит вклада, который уже сейчас вносит система торгово-промышленных палат в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Оценила, какие продукты и услуги ТПП РФ в большей степени могут способствовать эффективной интеграции повестки устойчивого развития в российскую бизнес-среду.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин убежден, что основные идеи, заложенные в концепцию устойчивого развития — улучшение качества жизни граждан, сохранение окружающей среды, развитие человеческого капитала, отказ от избыточного потребления — это естественные ценности для многих современных предпринимателей, которые они уже реализуют в своей работе, но не фиксируют это как «устойчивое развитие».

«Наша задача, как ТПП, расширить инструментарий, используемый для достижения этих целей. Помочь выбрать наиболее эффективные способы и форматы их реализации, поделиться лучшими практиками, интегрировать их на постоянной основе в бизнес-процессы организации», — отметил Сергей Катырин.

Для решения этой задачи ТПП РФ уже сделала серьезный шаг — разработала методическое пособие, чтобы помочь региональным торгово-промышленным палатам и предпринимателям разобраться в том, какие процессы и показатели их внутренней деятельности коррелируются с ESG повесткой и с какими параметрами, темами имеет смысл работать в первую очередь.

ТПП РФ готова продолжить экспертизу, направленную на продвижение повестки устойчивого развития: образование и просвещение, составление и верификация нефинансовых отчетов, инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, аналитика и сбор данных, проведение исследований, взаимодействие с Клубами #МЫВМЕСТЕ.

В заседании также приняли участие: начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель Комитета молодежной политики Государственной Думы, руководитель платформы ДОБРО. РФ Артем Метелев, заместитель председателя Совета ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО ГК «Росатом» Анна Жигульская, заместитель председатель Комиссии «Развитие экологически ответственной культуры бизнеса и населения» Совета ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству, старший менеджер/руководитель по коммуникациям и связям с общественностью подразделения потребительских товаров для здоровья ООО «Джонсон & Джонсон» по России, Украине и СНГ» Дарья Боброва и другие.