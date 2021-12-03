Минск, , 19:10 — REGNUM Белоруссия находится «в центре глобального противостояния, которое сейчас развернулось между Западом и Россией», сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом Лукашенко заявил 3 декабря руководству постсоветской республики в ходе состоявшегося совещания по проблемам белорусской экономики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы не думайте, что вот мы воюем, воюем и нет никаких контактов, мы не видим, они нам не говорят ничего, мы не отвечаем. У нас есть каналы, по которым мы разговариваем», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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Напомним, 2 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступил в Стокгольме с осуждением политики Запада, применяющему санкции к официальному Минску. На следующий день, 3 декабря председатель правительства Белоруссии Роман Головченко заявил о готовности ввести санкции в ответ на ограничительные меры ЕС, США и их союзников. До этого официальный Минск неоднократно заявлял о неприемлемости санкций как таковых и отказе от использования этого инструмента в международных отношениях.

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