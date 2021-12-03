Москва, 3 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Организаторы первой Национальной премии в сфере креативной экономики RussianCreativeAwards — дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — огласили полный состав Большого жюри Премии. В него вошли 19 экспертов.

Дарья Драй, ИА REGNUM Культурные инициативы

Среди них: топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

В составе Большого жюри Премии:

Алексей Агафонов — заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»;

— заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»; Александр Жаров — генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

— генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»; Алексей Гореславский — генеральный директор АНО «Институт развития интернета»;

— генеральный директор АНО «Институт развития интернета»; Алексей Фурсин — руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;

— руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы; Антон Златопольский — первый заместитель генерального директора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», генеральный директор телеканала «Россия-1», главный редактор и продюсер детского телеканала «Мульт»;

— первый заместитель генерального директора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», генеральный директор телеканала «Россия-1», главный редактор и продюсер детского телеканала «Мульт»; Владимир Машков — актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова;

актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова; Илья Попов — продюсер, президент Ассоциации Анимационного Кино России, основатель группы компаний Рики и проекта Infinity Art;

продюсер, президент Ассоциации Анимационного Кино России, основатель группы компаний Рики и проекта Infinity Art; Инна Баженова — основатель фонда «IN ARTIBUS», издатель международной сети «The Art Newspaper», учредитель ежегодной премии «The Art Newspaper Russia» и фестиваля фильмов об искусстве «The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL»;

основатель фонда «IN ARTIBUS», издатель международной сети «The Art Newspaper», учредитель ежегодной премии «The Art Newspaper Russia» и фестиваля фильмов об искусстве «The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL»; Максим Древаль — генеральный директор российского общества «Знание»;

генеральный директор российского общества «Знание»; Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа;

— генеральный директор Государственного Эрмитажа; Наталья Тимакова — заместитель председателя банка ВЭБ. РФ;

заместитель председателя банка ВЭБ. РФ; Роман Емельянов — генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа»;

— генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа»; Роберт Гндолян — генеральный директор AO «Цифровое Телевидение»;

— генеральный директор AO «Цифровое Телевидение»; Светлана Баланова — генеральный директор АО «Национальная медиа группа»;

генеральный директор АО «Национальная медиа группа»; Сергей Кузнецов — архитектор и художник, член-корреспондент Российской академии художеств, главный архитектор Москвы;

— архитектор и художник, член-корреспондент Российской академии художеств, главный архитектор Москвы; Сергей Михайлов — генеральный директор информационного агентства ТАСС;

генеральный директор информационного агентства ТАСС; Сергей Шаргунов — писатель, заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, главный редактор журнала «Юность»;

писатель, заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, главный редактор журнала «Юность»; Софья Троценко — основатель Центра современного искусства «Винзавод», президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод»;

— основатель Центра современного искусства «Винзавод», президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод»; Фёкла Толстая — журналист, радио‑ и телеведущая.

«Появление национальной премии для креативных индустрий Russian Creative Awards можно считать новым этапом в развитии отрасли. Выявление и поощрение выдающихся проектов и творческих команд будет способствовать их развитию и росту. С другой стороны, лучшие практики в архитектуре, IT, моде, кино, музыке и других творческих сферах могут стать примером для других представителей отрасли и быть масштабированы. Важно, что премия имеет кросс-индустриальный характер и не сосредоточена на одном направлении. Ведь именно междисциплинарность приводит в креативной сфере к созданию принципиально новых товаров и услуг. Но самое главное — в том, что креативные индустрии все громче заявляют о себе, в том числе в формате авторитетных масштабных премий. Столицу в конкурсе представляют сразу несколько проектов, которые стали заметными событиями в творческой жизни Москвы», — прокомментировал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Креативные индустрии сегодня влияют на все сферы нашей жизни, растет их вклад в экономику страны. В этих условиях важно общественное признание самых успешных проектов и людей, чьими усилиями в первую очередь развиваются креативные индустрии», — считает Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

Роман Емельянов, генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа», отметил: «Медиаиндустрия постоянно находится в поиске новых кадров и свежих идей. Отрасли нужен креатив, и мы готовы инвестировать в таланты. И Russian Creative Awards поможет облегчить этот процесс: нам найти перспективных специалистов, а рынку — получить драйверы для развития».

Более сотни экспертов, представляющих различные креативные отрасли, определят финалистов среди нескольких тысяч заявок, поданных на соискание премии. Из их числа члены Большого Жюри выберут победителя в каждой из десяти кросс-индустриальных номинаций.

Голосование стартует 6 декабря и продлится до 15 декабря.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье».