Москва, 3 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Добровольное возвращение Украиной Крыма России помогло бы избежать многих напастей, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

"Украина профукала Крым из-за своего наплевательского отношения к его жителям, а могла бы раньше добровольно вернуть его России на взаимовыгодных условиях», — отметил Журавлёв в Facebook.

И не было бы никакого «майдана», войны на Донбассе, трагедии в Одессе, клоунов на посту президента и других напастей, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн считает, что Украина добровольно отдала России Крым и черноморский флот в 2014 году. Коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы, пишет Коэн в журнале Newsweek.