Минск, 3 декабря, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Положительное влияние пандемии на социально-экономическую ситуацию в Белоруссии рассмотрел Александр Лукашенко. Об этом он заявил руководству постсоветской республики в ходе состоявшегося 3 декабря совещания в президентском дворце.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Мероприятие было посвящено итогам экономического развития в 2021 году и проектам прогноза развития на год следующий. Лукашенко обратил внимание на запланированный дефицит бюджета 2022 года, необходимость сокращать госрасходы, запросил мнение членов правительства об источниках покрытия дефицита и указал на успешные решения. Среди таковых, по его мнению, стал отказ от локдауна во время прошлогоднего распространения коронавируса.

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«В чем-то нам и повезло. И пандемия прошлого года — то, что мы выбрали свой белорусский путь, не закрывались, не кричали, просто работали, дает сегодня свои результаты. Должен заметить, что белорусским путем в 2021 году пошел весь мир. Это никто не скажет, потому что Белоруссия не Америка. Если бы у американцев это было, то уже трубили бы на весь мир: ах, какие молодцы Трамп и Байден, что они выбрали правильный путь! Нас за это не похвалят. Наоборот, нас будут за это душить», — цитирует Лукашенко печатный орган администрации президента Белоруссии — газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»).

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