Ташкент, 3 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 декабря выступил с обращением по случаю Международного дня инвалидов, сообщает пресс-служба президента республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалидность

В своей речи президент затронул тему создания условий для граждан с ограниченными возможностями. Так, по его словам, за последние два года число получателей пенсий и пособий лиц этой категории увеличилось почти вдвое, или на 100 тысяч человек.

Мирзиёев «Также налажена система оказания адресной помощи нашим соотечественникам с ограниченными возможностями во всех регионах страны в рамках общенационального движения «Доброта и поддержка» и системы работы по «железной», «женской», «молодежной» тетради».

Он указал, что важные меры принимаются и по социальной адаптации и реабилитации лиц с инвалидностью.

Мирзиёев «В последние годы реконструировано 27 медико-социальных учреждений, создано полторы тысячи лечебно-реабилитационных койко-мест, отвечающих современным требованиям».

Он также сообщил, что количество бесплатно предоставляемых гражданам видов протезно-ортопедических изделий и реабилитационной техники увеличено с 22 до 27.

Мирзиёев «В частности, в целях улучшения качества жизни детей с инвалидностью им были переданы протезно-ортопедические и реабилитационные средства, кохлеарные имплантаты и другое специальное оборудование почти на 40 миллиардов сумов (один доллар равен 10 800 сумов), выделенных из бюджета».

Кроме того, в системе народного образования началась реализация программы развития инклюзивного образования: более чем в 300 школах созданы необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями.