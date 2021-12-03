В Узбекистане выросло число получателей пенсий по инвалидности
Ташкент, 3 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 декабря выступил с обращением по случаю Международного дня инвалидов, сообщает пресс-служба президента республики.
В своей речи президент затронул тему создания условий для граждан с ограниченными возможностями. Так, по его словам, за последние два года число получателей пенсий и пособий лиц этой категории увеличилось почти вдвое, или на 100 тысяч человек.
Он указал, что важные меры принимаются и по социальной адаптации и реабилитации лиц с инвалидностью.
Он также сообщил, что количество бесплатно предоставляемых гражданам видов протезно-ортопедических изделий и реабилитационной техники увеличено с 22 до 27.
Кроме того, в системе народного образования началась реализация программы развития инклюзивного образования: более чем в 300 школах созданы необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями.