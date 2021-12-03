Курган, 3 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло ко 3 декабря 890 человек. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 887 — на три человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 3 декабря подтвердили 45 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 36 144 курганца.