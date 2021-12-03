Москва, 3 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Дистанционно, через портал госуслуг, можно будет обращаться за установлением единовременной выплаты накоплений в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд. Такое нововведение проработало и предложило Минтруда РФ.

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В проекте соответствующего приказа Минтруда РФ сказано, что граждане смогут подавать заявления о единовременной выплате на основании своего заявления о назначении накопительной пенсии — для единовременной выплаты понадобятся те же документы.

Пенсионный фонд, в котором у человека сформированы накопления, сможет осуществить на основании такого заявление единовременную выплату. Гражданин сможет обратиться за ней в любой момент после достижения 55 лет у женщин и 60 лет — у мужчин.