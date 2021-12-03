Вашингтон, 3 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Наличие в Вооруженных силах Украины различных БПЛА не повысит её шансы на победу в случае войны с Россией, сообщает 3 декабря американский журнал Forbes.

President.gov.ua Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

Наоборот, благодаря российским дронам вся украинская система обороны может быть обнулена.

По мнению автора издания Дэвида Хэмблинга, в случае такого конфликта небо может безраздельно достаться российским дронам и беспилотникам.

В частности, отмечает он, СМИ США утверждают, что у Киева есть большие надежды на купленные в Турции дроны Bayraktar TB2 и дроны-камикадзе, и там рассчитывают, что на Донбассе они покажут такой же результат, какого удалось достичь азербайджанской армии в Карабахе.

Однако, сообщает Хэмблинг, эти БПЛА не создадут серьёзных проблем для российской армии, имеющей самые совершенные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы ПВО.

Российские системы РЭБ способны полностью свести к нулю эффективность Bayraktar и других БПЛА Украины.

В то же время, Россия располагает серьезным арсеналом собственных беспилотных средств, таких как БПЛА «Орлан-10», «Орион» и «Форпост», способны вести разведку на больших и средних расстояниях. Их применение позволит российской армии в кратчайшее время получать координаты целей и эффективно уничтожать их артиллерийскими или воздушными ударами.