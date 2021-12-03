Сан-Хосе, , 17:10 — REGNUM Проект, запрещающий разведку нефти и природного газа в Коста-Рике, был отклонен в этот четверг, 2 декабря, в Законодательном собрании Коста-Рика. Об этом сообщает национальное агентство La Nation.

Срок обсуждения плана, представленного правительством Луиса Солиса, истекает в это воскресенье. Вследствие чего глава Партии гражданского действия Лаура Гвидо объявила о представлении нового законопроекта о запрете на разведку и добычу нефти. В настоящее время разведка нефти приостановлена указом президента, но правовая база все еще предусматривает возможность повторного открытия этого вида деятельности.

В 2011 году в стране был введен трехлетний мораторий на добычу нефти. Затронул он в первую очередь интересы нефтедобывающих компаний из США, деятельность которых негативно сказывалась как на экономике Коста-Рика, так и на экологии региона. За это время планировалось внести изменения в законодательную базу в области добычи полезных ископаемых.

Последняя версия свернутого проекта позволила бы коста-риканскому институту электричества (ICE) войти в число международных производителей альтернативных видов топлива.