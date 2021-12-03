Москва, 3 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Заявления некоторых экспертов и заинтересованных участников этого рынка о росте цен на мандарины на 25% по причине прекращения поставок из Турции несостоятельны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Мандарины

«Поставки из Турции временно приостановлены только для одного производителя, доля поставок которого для рынка РФ некритична, — сказал Рамазанов. — Недопоставки от этой компании могут легко компенсироваться другими производителями не только из Турции, но из множества других стран (Пакистан, Марокко, Китай, ЮАР). Конкуренция поставщиков мандаринов на рынке достаточно высокая, что гарантирует отсутствие их дефицита. Кроме того, предновогодний всплеск спроса на мандарины в России также компенсируется традиционным сезонным увеличением поставок из Абхазии и Грузии.

Для импортеров российский рынок остается очень привлекательным, и они заинтересованы в сохранении своей доли».

Поэтому, как полагает эксперт, ожидать дефицита и неоправданно высокого роста цен не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в РФ наблюдается превышение темпов роста цен на мандарины.