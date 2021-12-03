Москва, 3 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Тушинский суд Москвы принял решение закрыть на 60 суток ООО «Вкусная выпечка», сообщает 3 декабря пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

(сс) Josef17 Гвозди

Предприятие расположено на Волоколамском шоссе и производит хлеб и мучные конжитерские изделия. Роспотребнадзор провёл проверку после того, как покупатель рассказал о найденных гвозде и пластиковой ленте в батоне.

В ходе проверки инспекторы обнаружили грубые санитарно-эпидемиологические нарушения, а также требования

Предприятие по производству хлеба в Москве закрыли на 60 суток после обнаружения гвоздя в батоне технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Например, в холодильной камере для тортов находились тараканы.