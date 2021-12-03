Алжир, 3 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В горных районах Алжира из-за непогоды заблокировано транспортное сообщение. Об этом сообщает 3 декабря официальная газета Al-Bilad.

kristamonique Снегопад

По данным журналистов, власти страны выступили с чрезвычайным предупреждением к жителям 15 провинций: Буира, Айн-Дефла, Медея, Блида, Тизи Узу, Беджая, Джиджель, Бордж-Бу-Арреридж, Сетиф, Батна, Хенчела и Тебесса.

Представители правительства предупреждают о сильном снегопаде на высоте от 900 до 1000 метров. Ожидается, что толщина снежного покрова достигнет 15−20 см. Для Алжира такой уровень осадков является нетипичным даже в холодный период года.

Газета Al-Bilad опубликовала фотографии, сделанные в городе Айн-аль-Кабира на севере страны. На них запечатлены военные алжирской армии и специальная техника, которые были мобилизованы для борьбы с возможными последствиями снегопада и расчистки дорог.