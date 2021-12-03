Ташкент, 3 декабря 2021, 16:28 — REGNUM В Ташкенте на Волгоградском мемориальном кладбище (Братские могилы) состоялась церемония возложения цветов по случаю 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сотни тысяч солдат пали на полях сражений под Москвой. Их память необходимо ценить, помнить и хранить на века», — сказал посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов в ходе церемонии.
Отмечается, что сегодня в Узбекистане проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 млн жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.
В мероприятии также приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, консул посольства Белоруссии в Ташкенте, руководитель «Русского дома» в Ташкенте Михаил Вожедаев, участники Великой Отечественной войны, главы республиканских культурных центров, общественность и журналисты.