Джакарта, 3 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Индонезии в своем официальном телеграм-канале поделилось заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о расследовании историка Анны-Лот Хук «Битва за Бали» о том, как завершалось нидерландское владение нынешним курортом.

(сс) Prayitno Индонезия

Голландское общественно-политическое пространство буквально взорвала публикация масштабного расследования журналиста и историка Анны-Лот Хук.

По словам историка, из острова Бали фактически устроили огромный концлагерь. Анна-Лот Хук изучила колоссальное количество документов, провела сотни встреч, десятки интервью и доподлинно установила факт существования 50 пыточных лагерей на острове.

Историк исследовала послевоенное время, середину прошлого века.

«В некоторых частях Индонезии голландцы устроили настоящую резню — в Равагеде, к примеру. Судя по описанию, их действия мало чем отличались от геноцида», — отметила Мария Захарова.

Подобное заявление Мария Захарова сделала в противовес обвинениям Запада в адрес России.

Напомним, Индонезия была голландской колонией с 1798 по 1942 год. 17 августа 1945 года была провозглашена Республика Индонезия, которую Голландия признала в 1949 году.