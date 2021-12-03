Кировск, Ленинградская область, 3 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. На трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области полностью перекрыто движение в оба направления из-за ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Яндекс. Карты ДТП на трассе Р-21 «Кола»

ДТП произошло на 84 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в районе населенного пункта Дусьево в районе 15:50 мск.

«На месте находится скорая помощь. Информация передана в эксплуатирующую дорогу подрядную организацию. Обстоятельства происшествия уточняются», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства. В районе места ДТП образовался затор в оба направления.